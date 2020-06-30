Суд оправдал троих мужчин, напавших на Найема

Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года напали народного депутата 8 созыва Мустафу Найема.

Источник: брат Мустафы юрист Маси Найем в Facebook, экс-нардеп Мустафа Найем в Facebook

Прямая речь: "Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха

Детали: По словам Маси, аргументация суда, насколько это понятно сейчас без текста приговора: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины и недопустимость отдельных доказательств.

Он указывает на основания считать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, негативно отразившихся на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации.

Однако защита убеждена, что несмотря на ошибки, в ходе судебного разбирательства прокурором доказано наличие в действиях обвиняемых состава преступления "хулиганство" и в действиях обвиняемых имеющийся такой состав преступления;

Защита Найема намерена подавать апелляцию. Сам пострадавший - экс-нардеп Мустафа Найем выразил намерение, если понадобится, дойти до Европейского суда по правам человека.

Он уточнил, что суд полностью оправдал трех из четырех обвиняемых. По четвертому обвиняемому суд все еще идет.

Прямая речь: "В ходе последнего судебного судья отказала мне в участии в дебатах, отказалась дать слово свидетелям сбора доказательств, не приобщила к материалам результаты одной из судебно-медицинских экспертиз, и не захотела исследовать заведомо ложные показания непонятно откуда взявшего свидетеля по делу.

Это просто факты - нарушения, которые очевидны, даже если вы совсем ничего не смыслите в процессуальном праве….

Я уверен, что справедливость на нашей стороне. И это не мой проигрыш. Не моих адвокатов… Это проигрыш всех нас, каждого, кто может оказаться в подобной ситуации дорожного беспредела - начиная от простого гражданина и заканчивая самой судьи Голуб".

Предыстория: