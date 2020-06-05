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Чоловік підпалив себе під Радою на мітингу проти Авакова

П'ятниця, 5 червня 2020, 11:11
Чоловік підпалив себе під Радою на мітингу проти Авакова
Фото: Назарій Мазилюк, УП

Житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе на мітингу за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який проходить під Верховною Радою 5 червня.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Поліції вдалося швидко загасити чоловіка. 

 
фото: Назарій Мазилюк, УП 

Сім’я Ляшенків прийшла з Нової Каховки на мітинг проти Авакова через рейдерське захоплення. 

 
фото: Назарій Мазилюк, УП 

За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова".

На знак протесту чоловік вирішив себе підпалити. 

Ляшенко підпалює себе уже вдруге. Попередній підпал був у 2005 році.

 
фото: Назарій Мазилюк, УП 

Чоловік вимагає відставки Авакова і справедливості у його справі з рейдерським захопленням його майна.

Що було раніше: Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Учасники акції фаєрами підпалили "міліцейський бобік".

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Передісторія:

  • Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 червня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
  • Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.
  • Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Назарій Мазилюк, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаАваковвідставкамітинги
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