Чоловік підпалив себе під Радою на мітингу проти Авакова

Житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе на мітингу за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який проходить під Верховною Радою 5 червня.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Поліції вдалося швидко загасити чоловіка.

фото: Назарій Мазилюк, УП

Сім’я Ляшенків прийшла з Нової Каховки на мітинг проти Авакова через рейдерське захоплення.

фото: Назарій Мазилюк, УП

За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова".

На знак протесту чоловік вирішив себе підпалити.

Ляшенко підпалює себе уже вдруге. Попередній підпал був у 2005 році.

фото: Назарій Мазилюк, УП

Чоловік вимагає відставки Авакова і справедливості у його справі з рейдерським захопленням його майна.

Що було раніше: Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Учасники акції фаєрами підпалили "міліцейський бобік".

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