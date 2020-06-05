Чоловік підпалив себе під Радою на мітингу проти Авакова
Житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе на мітингу за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який проходить під Верховною Радою 5 червня.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Поліції вдалося швидко загасити чоловіка.
Сім’я Ляшенків прийшла з Нової Каховки на мітинг проти Авакова через рейдерське захоплення.
За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова".
На знак протесту чоловік вирішив себе підпалити.
Ляшенко підпалює себе уже вдруге. Попередній підпал був у 2005 році.
Чоловік вимагає відставки Авакова і справедливості у його справі з рейдерським захопленням його майна.
Що було раніше: Вранці 5 червня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Учасники акції фаєрами підпалили "міліцейський бобік".
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Передісторія:
- Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 червня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
- Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.
- Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.