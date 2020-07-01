Прокуратура просить для Порошенка запобіжний захід на 8 днів
Сторона обвинувачення просить обрати п’ятому президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 8 днів до 10 липня.
Джерело: засідання суду 1 липня
Пряма мова прокурора: "Прошу застосувати до Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у межах строку досудового розслідування, тобто до 10.07.2020".
Деталі: Зокрема, 10 липня закінчується термін розслідування справи щодо Порошенка.
Водночас, уже є клопотання прокуратури про продовження термінів розслідування.
У ДБР заявили, що захиснику Порошенка уже вручили копію клопотання про продовження терміну досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання про продовження термінів досудового розслідування до 6 місяців має розглянути Печерський райсуд, окремо від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Що було раніше: Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.
Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Спочатку прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою, але потім заявила про особисте зобов'язання.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.