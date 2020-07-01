Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку
Печерський районний суду оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку до 8 липня.
Джерело: засідання суду
Пряма мова судді Сергія Вовка: "Оголошується перерва до 11 години 8 липня 2020 року".
Деталі: Суддя взяв перерву для виклику до суду понятих, які були присутні під час вручення Порошенкові підозри. Захист Порошенка досі заперечує, що підозра була йому вручена.
Що цьому передувало: Сторона обвинувачення попросила обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 8 днів до 10 липня.
Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.
Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.
Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР
Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Спочатку прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою, але потім заявила про особисте зобов'язання.
- Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.