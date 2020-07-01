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Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку

Середа, 1 липня 2020, 18:24
Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суду оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку до 8 липня.

Джерело: засідання суду

Пряма мова судді Сергія Вовка: "Оголошується перерва до 11 години 8 липня 2020 року".

Деталі: Суддя взяв перерву для виклику до суду понятих, які були присутні під час вручення Порошенкові підозри. Захист Порошенка досі заперечує, що підозра була йому вручена.

Що цьому передувало: Сторона обвинувачення попросила обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 8 днів до 10 липня.

Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Спочатку прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою, але потім заявила про особисте зобов'язання.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судПорошенко
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