Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суду оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку до 8 липня.

Джерело: засідання суду

Пряма мова судді Сергія Вовка: "Оголошується перерва до 11 години 8 липня 2020 року".

Деталі: Суддя взяв перерву для виклику до суду понятих, які були присутні під час вручення Порошенкові підозри. Захист Порошенка досі заперечує, що підозра була йому вручена.

Що цьому передувало: Сторона обвинувачення попросила обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 8 днів до 10 липня.

Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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