Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ

В Иране заявили, что катастрофа Boeing компании Международные авиалинии Украины была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.

Источник: ТАСС со ссылкой на доклад Организации гражданской авиации Ирана

Дословно из доклада: "Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления".

Детали: Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Система ПВО ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, хотя на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

Читать также: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Предыстория: