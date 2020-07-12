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Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ

Воскресенье, 12 июля 2020, 09:40
Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ
Фото с Twitter Vitaliy Trubnykov

В Иране заявили, что катастрофа Boeing компании Международные авиалинии Украины была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.

Источник: ТАСС со ссылкой на доклад Организации гражданской авиации Ирана

Дословно из доклада: "Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления".

Детали: Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Система ПВО ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана, хотя на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • В конце июня Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского лайнера.
  • Позже Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета авиакомпании "МАУ".

Темы: Иранкатастрофа МАУ в ИранеИран
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