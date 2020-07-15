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Новини 15 липня: конкуренти Зеленського, умови роботи шкіл

Середа, 15 липня 2020, 22:43

У Зеленського є 2 головних конкуренти в другому турі, МОЗ анонсував умови роботи освітніх закладів: з понад 37,2°С у школи не пустять — актуальні новини 15 липня.

Про рейтинги

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то у другий тур до Зеленського потрапив би Юрій Бойко від ОПЗЖ або Петро Порошенко.

Рівень довіри українців до Зеленського продовжує знижуватися: нині йому довіряють 44% опитаних, тоді як ще у травні таких було 57%.

Про роботу шкіл

З вересня в школах учням і вчителям будуть вимірювати температуру — при 37,2°С і вище до закладів не пускатимуть. Також в школах будуть антисептики.

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