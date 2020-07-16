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"Слуга народу" вибиратиме кандидата на мера Києва серед 5 претендентів

Четвер, 16 липня 2020, 14:41
Слуга народу вибиратиме кандидата на мера Києва серед 5 претендентів
Фото з сайту ВР

Фракція "Слуги народу" на своєму засіданні проведе праймеріз серед 5 кандидатів, охочих позмагатися за посаду мера Києва на виборах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника голови фракції Євгенію Кравчук

Пряма мова: "Праймеріз саме для членів фракції, членів партії, ті, які оголошували офіційно. Їх зараз п'ять депутатів, які про це заявили".

Деталі: Йти на вибори мера Києва планують "слуги народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

За словами Кравчук, по суті, цей праймеріз триває вже більше місяця, "хтось газети роздає, хтось борди вивішує, хтось дебати влаштовує".

Заступник глави фракції "СН" повідомила, що особисто вона має намір підтримати кандидатуру Ірини Верещук, оскільки вважає, що "жінки повинні йти в політику", і "що вона може бути дуже незручним опонентом для Кличка".

Також повідомляється, що на засіданні фракції "Слуги народу" в четвер буде присутній президент Володимир Зеленський.

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Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Що було раніше: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиїввибориСлуга народу
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