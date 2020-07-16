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"Слуга народа" будет выбирать кандидата на мэра Киева среди 5 претендентов

Четверг, 16 июля 2020, 14:41
Слуга народа будет выбирать кандидата на мэра Киева среди 5 претендентов
Фото с сайта ВР

Фракция "Слуги народа" на своем заседании проведет праймериз среди 5 кандидатов, желающих побороться за должность мэра Киева на выборах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции Евгению Кравчук

Прямая речь: "Праймериз именно для членов фракции, членов партии, те, которые объявляли официально. Их сейчас пять депутатов, которые об этом заявили".

Детали: Идти на выборы мэра Киева планируют "слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

По словам Кравчук, по сути, этот праймериз проходит уже больше месяца, "кто-то газеты раздает, кто-то борды вывешивает, кто-то дебаты устраивает".

Заместитель главы фракции "СН" сообщила, что лично она намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что "женщины должны идти в политику", и "что она может быть очень неудобным оппонентом для Кличко".

Также сообщается, что на заседании фракции "Слуги народа" в четверг будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

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Бывшие, будущие и вечный Кличко. Кто будет бороться за место мэра Киева

Что было раньше: 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.

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Темы: КиеввиборыСлуга народа
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