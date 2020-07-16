"Слуга народа" выбрала кандидата в мэры Киева

От партии "Слуга народа" в мэры столицы будет баллотироваться Ирина Верещук.

Источник: корреспондент УП с праймериз партии

Детали: На праймериз присутствовал президент Владимир Зеленский.

Голосование провели в три этапа: фракция голосовала, второе - это текущая социология каждого из кандидатов, и третье - балл президента Украины.

За Верещук проголосовало большинство членов фракции, у нее самая высокая социология среди других кандидатов СН, ее поддержал Зеленский.

Перед праймериз нардеп Александр Качура рассказал журналистам, что бюллетени после голосования "слуг" должны подсчитывать сотрудники Офиса президента.

Прямая речь Зеленского: "У нас было 5 кандидатов. Все они мощные, они будут помогать одному выбранному".

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Что было раньше: 15 июля Верховная Рада официально назначила местные выборы на 25 октября.

Идти на выборы мэра Киева планировали "слуги народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.