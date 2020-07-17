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"Голос" перейшов в опозицію

П'ятниця, 17 липня 2020, 12:01
Голос перейшов в опозицію

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що "Голос" переходить в опозицію до влади.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 липня

Пряма мова: "За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор...

Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.

Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади".

Деталі: За її словами, в українській владі наразі міністрами призначають людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких би жодна компанія не взяла б собі керівником відділу.

Рудик також сказала, що будь-який поганий закон можна гарно назвати – і його проголосують у турборежимі.

Вона зазначила, що іноді день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують: "Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи. Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову". 

Від початку роботи нової Ради "Голос" не йшов у повну опозицію до монобільшості, на відміну від інших партій парламенту. Нардепи фракції схвально голосували за законопроєкти та ініціативи "Слуги народу", які поділяли. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ГолосВерховна Рада
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