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"Голос" перешел в оппозицию

Пятница, 17 июля 2020, 12:01

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что "Голос" переходит в оппозицию к власти.

Источник: заседание Верховной Рады 17 июля

Прямая речь: "За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало.

Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор...

Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить.

Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти".

Детали: По ее словам, в украинской власти сейчас министрами назначают людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых бы ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела.

Рудик также сказал, что любой плохой закон можно хорошо назвать - и его проголосуют в турборежиме.

Она отметила, что иногда день работы депутаты вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают: "Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас же мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос о государственном языке".

С начала работы новой Рады "Голос" не шел в полную оппозицию к монобольшинству, в отличие от других партий парламента. Нардепы фракции одобрительно голосовали за законопроекты и инициативы "Слуги народа", которые разделяли.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ГолосВерховная Рада


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