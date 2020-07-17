Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" перешел в оппозицию

Пятница, 17 июля 2020, 12:01
Голос перешел в оппозицию

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что "Голос" переходит в оппозицию к власти.

Источник: заседание Верховной Рады 17 июля

Прямая речь: "За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало.

Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор...

Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить.

Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти".

Детали: По ее словам, в украинской власти сейчас министрами назначают людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых бы ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела.

Рудик также сказала, что любой плохой закон можно хорошо назвать - и его проголосуют в турборежиме.

Она отметила, что иногда день работы депутаты вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают: "Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас же мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос о государственном языке".

С начала работы новой Рады "Голос" не шел в полную оппозицию к монобольшинству, в отличие от других партий парламента. Нардепы фракции одобрительно голосовали за законопроекты и инициативы "Слуги народа", которые разделяли.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: