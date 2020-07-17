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Після нелегких переговорів бойовики віддали тіло: знадобиться експертиза ДНК

П'ятниця, 17 липня 2020, 14:43
Після нелегких переговорів бойовики віддали тіло: знадобиться експертиза ДНК

З тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло.

Джерело: штаб ООС з посиланням на українську сторону СЦКК

Деталі: Після нелегких перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду територію було передано тіло людини.

Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає.

Наразі тіло транспортують до місця проведення експертизи ДНК.

Що було раніше: Військовий медик, який загинув 13 липня під час військових дій на Донбасі, був уродженцем Білорусі і громадянином Естонії. Його звали Микола Ільїн. 

Нагадаємо: Бойовики третій день не дають Україні шукати пораненого бійця на Донбасі.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. 

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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