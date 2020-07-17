Після нелегких переговорів бойовики віддали тіло: знадобиться експертиза ДНК

З тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло.

Джерело: штаб ООС з посиланням на українську сторону СЦКК

Деталі: Після нелегких перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду територію було передано тіло людини.

Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає.

Наразі тіло транспортують до місця проведення експертизи ДНК.

Що було раніше: Військовий медик, який загинув 13 липня під час військових дій на Донбасі, був уродженцем Білорусі і громадянином Естонії. Його звали Микола Ільїн.

Нагадаємо: Бойовики третій день не дають Україні шукати пораненого бійця на Донбасі.

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