Після нелегких переговорів бойовики віддали тіло: знадобиться експертиза ДНК
З тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло.
Джерело: штаб ООС з посиланням на українську сторону СЦКК
Деталі: Після нелегких перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду територію було передано тіло людини.
Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає.
Наразі тіло транспортують до місця проведення експертизи ДНК.
Що було раніше: Військовий медик, який загинув 13 липня під час військових дій на Донбасі, був уродженцем Білорусі і громадянином Естонії. Його звали Микола Ільїн.
Нагадаємо: Бойовики третій день не дають Україні шукати пораненого бійця на Донбасі.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
- 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.