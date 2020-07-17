Бойовики третій день не дають Україні шукати пораненого бійця на Донбасі

Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого 13 липня українського військового, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

Джерело: штаб Операції об’єднаних сил

Дослівно: "(17 липня – ред.) під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ в черговий раз не були досягнуті домовленості щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи".

Деталі: Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін вкотре наполягає, щоб пошук пораненого проводила українська пошукова група з 8 осіб "Евакуація 200".

Повідомляється, що члени групи будуть без зброї, у білих костюми та світловідбиваючих жилетах. Серед них будуть сапери та медик.

УС СЦКК закликала представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення цього питання.

Що було раніше: Військовий медик, який загинув 13 липня під час військових дій на Донбасі, був уродженцем Білорусії і громадянином Естонії. Його звали Микола Ільїн.

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