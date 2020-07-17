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После нелегких переговоров боевики отдали тело: понадобится экспертиза ДНК

Пятница, 17 июля 2020, 14:43
После нелегких переговоров боевики отдали тело: понадобится экспертиза ДНК

С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело.

Источник: штаб ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК

Детали: После нелегких переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству территорию было передано тело человека.

Подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет.

Сейчас тело транспортируют к месту проведения экспертизы ДНК.

Что было раньше: Военный медик, погибший 13 июля в ходе военных действий на Донбассе, был уроженцем Беларуси и гражданином Эстонии. Звали его Николай Ильин.  

Напомним: Боевики третий день не дают Украине искать раненного бойца на Донбассе.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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