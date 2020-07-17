После нелегких переговоров боевики отдали тело: понадобится экспертиза ДНК

С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело.

Источник: штаб ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК

Детали: После нелегких переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству территорию было передано тело человека.

Подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет.

Сейчас тело транспортируют к месту проведения экспертизы ДНК.

Что было раньше: Военный медик, погибший 13 июля в ходе военных действий на Донбассе, был уроженцем Беларуси и гражданином Эстонии. Звали его Николай Ильин.

Напомним: Боевики третий день не дают Украине искать раненного бойца на Донбассе.

Предыстория: