После нелегких переговоров боевики отдали тело: понадобится экспертиза ДНК
С временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело.
Источник: штаб ООС со ссылкой на украинскую сторону СЦКК
Детали: После нелегких переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству территорию было передано тело человека.
Подтверждений того, что это - военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет.
Сейчас тело транспортируют к месту проведения экспертизы ДНК.
Что было раньше: Военный медик, погибший 13 июля в ходе военных действий на Донбассе, был уроженцем Беларуси и гражданином Эстонии. Звали его Николай Ильин.
Напомним: Боевики третий день не дают Украине искать раненного бойца на Донбассе.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
- Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
- 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
- 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе.