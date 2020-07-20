Тіло загиблого військового медика ідентифікували

Тіло, передане бойовиками 17 липня українській стороні, ідентифіковано як загиблий 13 липня військовий медик Микола Ілін.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін.

Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Прощання з медиком відбудеться у Києві, 22 липня".



Деталі: У штабі ООС підтверджують, що загиблий сержант Микола Ілін дійсно був громадянином Естонії, проходив військову службу в підрозділі ЗС України на законних підставах.

Згідно з чинним законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.



Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя.

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