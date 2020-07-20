Тіло загиблого військового медика ідентифікували
Тіло, передане бойовиками 17 липня українській стороні, ідентифіковано як загиблий 13 липня військовий медик Микола Ілін.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін.
Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Прощання з медиком відбудеться у Києві, 22 липня".
Деталі: У штабі ООС підтверджують, що загиблий сержант Микола Ілін дійсно був громадянином Естонії, проходив військову службу в підрозділі ЗС України на законних підставах.
Згідно з чинним законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.
Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя.
Передісторія:
- 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
- Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
- Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
- 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
- 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі.
- 17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло. Доля пораненого бійця невідома.