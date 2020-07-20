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Тіло загиблого військового медика ідентифікували

Понеділок, 20 липня 2020, 16:07
Тіло загиблого військового медика ідентифікували

Тіло, передане бойовиками 17 липня українській стороні, ідентифіковано як загиблий 13 липня військовий медик Микола Ілін.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін.

Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Прощання з медиком відбудеться у Києві, 22 липня".

Деталі: У штабі ООС підтверджують, що загиблий сержант Микола Ілін дійсно був громадянином Естонії, проходив військову службу в підрозділі ЗС України на законних підставах.

Згідно з чинним законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя.

Передісторія: 

  • 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве український боєць загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.
  • Того ж дня забрати його тіло вирушила група українських військових. Російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли трьох військовослужбовців, які мали евакуювати українського бійця, котрий підірвався поблизу Зайцевого.
  • Внаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.
  • Ввечері 13 липня тіла загиблих та поранений воїн знаходилися на місці обстрілу. Тривали переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.
  • 14 липня стало відомо, що тіла бійця, якого мали евакуювати, та військового медика бойовики забрали собі.
  • 15 липня українська сторона забрала тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня на Донбасі. 
  •  17 липня з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло. Доля пораненого бійця невідома.

Українська правда

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Теми: війнатероризмООС
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