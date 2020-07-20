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Тело погибшего военного медика идентифицировали

Понедельник, 20 июля 2020, 16:07

Тело, переданное боевиками 17 июля украинской стороне, идентифицировано как погибший 13 июля военный медик Николай Илин.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля".

Детали: В штабе ООС подтверждают, что погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

Согласно действующему законодательству, а именно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя.

Предыстория: 

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму.
  • Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
  • 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
  • 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. 
  • 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело. Судьба раненого бойца неизвестна.

Украинская правда
Темы: войнатерроризмООС


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