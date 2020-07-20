Тело погибшего военного медика идентифицировали

Тело, переданное боевиками 17 июля украинской стороне, идентифицировано как погибший 13 июля военный медик Николай Илин.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля".

Детали: В штабе ООС подтверждают, что погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

Согласно действующему законодательству, а именно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя.

Предыстория: