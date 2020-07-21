Зеленський поговорив з "Плохім", який тримає заручників

Президент Володимир Зеленський мав розмову із чоловіком, який уже близько 12 годин утримує заручників у Луцьку, трьох людей він відпустив.

Джерело: прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі УП

Пряма мова: "Завдяки розмові президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом "Плохім", який утримує автобус з людьми у Луцьку, троє людей покинули транспортний засіб і зараз перебувають на свободі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі".

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Передісторія: