Президент Владимир Зеленский записал видео, которое требовал человек, который с утра удерживает заложников в Луцке.

Источник: Facebook Зеленского

Прямая речь: "Фильм Земляне 2005 года смотреть всем".

Детали: Также в комментариях под видео Зеленский запостил скриншоты с заметками человека, который называет себя Максимом Плохих, которые трактовались как его требования.

UPD: После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.

Детали: Незадолго до появления видео УП получила комментарий пресс-секретаря главы государства, что президент пообщался с человеком, который называет себя Максимом Плохим и удерживает в заложниках два десятка человек. После этого заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль забрал трех человек из автобуса.

Напомним: С утра 21 июля 44 ранее судимый мужчина удерживает в заложниках пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям: признать, что государство является "первым террористом в стране". Также злоумышленник требовал, чтобы президент Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть фильм "Земляне", который террорист заставил смотреть и заложников.

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О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский