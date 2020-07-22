Голова Одещини просить Кабмін дозволити примусово підняти танкер Delfi

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций просить Кабінет міністрів надати Адміністрації морських портів дозвіл на примусове підняття танкера Delfi за спрощеною процедурою.

Джерело: пост Куцого у Facebook

Пряма мова: "20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса Кирилом Цюпко для підйому та віддалення аварійного танкера Делфі з узбережжя Одеси.

Судновласник вже двічі категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам та вкотре просить продовження строків ліквідації танкера. Цього разу до 10-го серпня.

Цій історії необхідно покласти край. Продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії не можна".

Деталі: За словами Куцого, судновласник мав достатньо часу, щоб вирішити цю проблему. Далі має втручатись АМПУ.

Він нагадав, що за Кодексом торговельного мореплавства України, АМПУ може самостійно піднімати судно, якщо закінчився термін проведення робіт, встановлений капітаном морського порту, або якщо затонуле судно становить загрозу для людей, природи чи судноплавства.

Він також додав, що за законом, конкурс з відбору підрядної організації для виконання підйому судна триватиме щонайменше 3 місяці, а так довго чекати не можна.

Куций пояснив, що восени розпочнеться сезон штормів, і тоді судно не зможуть прибрати через погодні умови.

Тому він просить уряд визнати ситуацію з танкером надзвичайною і дозволити АМПУ примусово підняти судно за спрощеною процедурою у найкоротші терміни.

Куций також додав, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути з судновласника.

Що було раніше: Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

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