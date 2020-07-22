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Голова Одещини просить Кабмін дозволити примусово підняти танкер Delfi

Середа, 22 липня 2020, 13:05
Голова Одещини просить Кабмін дозволити примусово підняти танкер Delfi
Фото з Facebook Куцого

Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций просить Кабінет міністрів надати Адміністрації морських портів дозвіл на примусове підняття танкера Delfi за спрощеною процедурою.

Джерело: пост Куцого у Facebook

Пряма мова: "20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса Кирилом Цюпко для підйому та віддалення аварійного танкера Делфі з узбережжя Одеси.

Судновласник вже двічі категорично відмовився передати права на підйом аварійного судна державним структурам та вкотре просить продовження строків ліквідації танкера. Цього разу до 10-го серпня.

Цій історії необхідно покласти край. Продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії не можна".

Деталі: За словами Куцого, судновласник мав достатньо часу, щоб вирішити цю проблему. Далі має втручатись АМПУ.

Він нагадав, що за Кодексом торговельного мореплавства України, АМПУ може самостійно піднімати судно, якщо закінчився термін проведення робіт, встановлений капітаном морського порту, або якщо затонуле судно становить загрозу для людей, природи чи судноплавства.  

Він також додав, що за законом, конкурс з відбору підрядної організації для виконання підйому судна триватиме щонайменше 3 місяці, а так довго чекати не можна.

Куций пояснив, що восени розпочнеться сезон штормів, і тоді судно не зможуть прибрати через погодні умови.

Тому він просить уряд визнати ситуацію з танкером надзвичайною і дозволити АМПУ примусово підняти судно за спрощеною процедурою у найкоротші терміни.

Куций також додав, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути з судновласника.

Що було раніше: Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.

Українська правда

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Теми: Одеська областьЧорне мореекологія
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