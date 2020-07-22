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Глава Одесской области просит Кабмин разрешить принудительно поднять танкер Delfi

Среда, 22 июля 2020, 13:05
Глава Одесской области просит Кабмин разрешить принудительно поднять танкер Delfi
Фото c Facebook Куцого

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый просит Кабинет министров предоставить Администрации морских портов разрешение на принудительное поднятие танкера Delfi по упрощенной процедуре.

Источник: пост Куцого в Facebook

Прямая речь: "20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера Делфи с побережья Одессы.

Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продлить сроки ликвидации танкера. На этот раз до 10-го августа.

Этой истории необходимо положить конец. Продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя".

Детали: По словам Куцого, судовладелец имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ.

Он напомнил, что по Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно, если истек срок проведения работ, установленный капитаном морского порта, или если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства.

Он также добавил, что по закону, конкурс по отбору подрядной организации для выполнения подъема судна продлится минимум 3 месяца, а так долго ждать нельзя.

Куцый объяснил, что осенью начнется сезон штормов, и тогда судно не смогут убрать из-за погодных условий.

Поэтому он просит правительство признать ситуацию с танкером чрезвычайной и разрешить АМПУ принудительно поднять судно по упрощенной процедуре в кратчайшие сроки.

Куцый также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Что было раньше: Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Украинская правда
Темы: Одесская областьЧерное мореэкология
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