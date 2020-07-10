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Адвокати Порошенка: Коломойський вийшов на арену –  ще 4 нових справи

П'ятниця, 10 липня 2020, 14:56
Адвокати Порошенка: Коломойський вийшов на арену –  ще 4 нових справи

Офіс генерального прокурора відкрив ще чотири кримінальних провадження у відношенні колишнього президента Петра Порошенка, підставою для цього стали звернення олігарха Ігоря Коломойського з приводу "ПриватБанку".

Джерело: адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков журналістам

Пряма мова Голованя: "При обранні запобіжного заходу Петру Порошенку (у справі про призначення Сергія Семочка в розвідку – ред.) прокуратура фактично відмовилася підтримувати свої вимоги і поспішно заявила про завершення досудового розслідування.

В той же вечір генеральний прокурор Венедіктова, як зазвичай, виступила з відосиком, пояснюючи причини свого провалу і розповідаючи про те, що будуть ще й інші кримінальні провадження проти Петра Порошенка за заявами звичайних людей, що надходять начебто з усієї України.

У той же вечір за заявою звичайної людини на прізвище Коломойський Офісом генерального прокурора було зареєстровано чергові чотири кримінальні провадження у відношенні Петра Порошенка.

Пан Коломойський виступив зі стандартним набором – і, звичайно, його заяви стосуються "ПриватБанку": що начебто президент Порошенко чинив перешкоди господарській діяльності "ПриватБанку", що начебто Порошенко розголошував банківську таємницю "ПриватБанк", там і зловживання службових становищем, і навіть легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом…

Цей факт ще раз підтверджує, хто кооперується з Офісом генерального прокурора і чинною владою у організації політично вмотивованих переслідувань п’ятого президента України.  Перспектива цих проваджень така сама, як була ось 8 липня у Печерському суді зі спробою обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Тобто нульова".

Пряма мова Новікоа: "До цього ми бачили, що Ігор Коломойський і близькі до нього люди зацікавлені в виробництвах, які стосуються Порошенко, але це перший момент, коли Коломойський вийшов особисто на арену.

У нас настає новий етап у розвитку всіх цих справ. Це чудово узгоджується з усіма подіями навколо відставки керівництва Нацбанку України, з судовими процесами з приводу повернення "ПриватБанку" під контроль Коломойського і близьких до нього осіб. І це ще раз підкреслює, наскільки політичне переслідування Порошенка ув'язано з діями на інших фронтах".

Деталі: Новіков додав, що все це відбувається на тлі заяв слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького про тиск у ДБР і провалу справи щодо призначення Семочка. За словами адвоката, ініціатива йде від Офісу генпрокурора, ДбР та Офісу президента Володимира Зеленського. 

Передісторія:

  • 1 липня п’ятий президент Петро Порошенко заявляв, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження. Серед них і справа про виліт на Мальдіви нібито з порушенням процедури, і чимало справ за заявами юриста Андрія Портнова, який колись працював в Адміністрації Віктора Януковича, після чого кілька років жив за межами України.
  • 8 липня адвокат Новіков сказав, що справу проти Порошенка щодо ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоКоломойськийПриватбанкиОфіс генпрокурора
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