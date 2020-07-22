Із танкера Delfi знову потекли нафтопродукти
В Одесі зафіксували новий витік нафтопродуктів з пошкодженого під час аварії корпусу танкера Delfi, що лежить на мілині поряд із міським пляжем.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, якого цитує Укрінформ
Пряма мова Труханова: "Цієї ночі стався новий витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи щодо підйому судна. Ще раз наголошую: наша позиція незмінна - ми не дозволимо розпилювати танкер".
Деталі: Труханов також доручив керівникам департаменту муніципальної безпеки і департаменту екології звернутися до профільних служб Одеського морського порту - "встановити додаткові бонові загородження довкола аварійного танкера".
У пресслужбі мерії уточнили, що 22 липня в районі аварії танкера працювала виїзна комісія, члени якої склали акт про витік пального з судна.
Що було раніше: Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілинутанкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.