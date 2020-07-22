Із танкера Delfi знову потекли нафтопродукти

В Одесі зафіксували новий витік нафтопродуктів з пошкодженого під час аварії корпусу танкера Delfi, що лежить на мілині поряд із міським пляжем.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, якого цитує Укрінформ

Пряма мова Труханова: "Цієї ночі стався новий витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи щодо підйому судна. Ще раз наголошую: наша позиція незмінна - ми не дозволимо розпилювати танкер".

Деталі: Труханов також доручив керівникам департаменту муніципальної безпеки і департаменту екології звернутися до профільних служб Одеського морського порту - "встановити додаткові бонові загородження довкола аварійного танкера".

У пресслужбі мерії уточнили, що 22 липня в районі аварії танкера працювала виїзна комісія, члени якої склали акт про витік пального з судна.

Що було раніше: Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

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