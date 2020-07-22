Из танкера Delfi снова потекли нефтепродукты

В Одессе зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из поврежденного во время аварии корпуса танкера Delfi, что лежит на мели рядом с городским пляжем.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Труханова: "Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю: наша позиция неизменна - мы не позволим распиливать танкер".

Детали: Труханов также поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться к профильным службам Одесского морского порта - "установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера".

В пресс-службе мэрии уточнили, что 22 июля в районе аварии танкера работала выездная комиссия, члены которой составили акт об утечке топлива из судна.

Что было раньше: Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

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