Из танкера Delfi снова потекли нефтепродукты
В Одессе зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из поврежденного во время аварии корпуса танкера Delfi, что лежит на мели рядом с городским пляжем.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, которого цитирует Укринформ
Прямая речь Труханова: "Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Еще раз подчеркиваю: наша позиция неизменна - мы не позволим распиливать танкер".
Детали: Труханов также поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться к профильным службам Одесского морского порта - "установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера".
В пресс-службе мэрии уточнили, что 22 июля в районе аварии танкера работала выездная комиссия, члены которой составили акт об утечке топлива из судна.
Что было раньше: Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
Предыстория:
- 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи",владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.