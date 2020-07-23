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Таран про перемир’я: Ніхто не збирається чекати, доки нас вбиватимуть

Четвер, 23 липня 2020, 18:19
Таран про перемир’я: Ніхто не збирається чекати, доки нас вбиватимуть

Міністр оборони Андрій Таран під час брифінгу наголосив, що перемир’я буде скасоване після перших обстрілів бойовиків.

Джерело: Таран та Зеленський під час брифінгу біля КПВВ "Станиця Луганська"

Пряма мова Тарана: "Ніхто не збирається чекати, доки нас будуть убивати. Існує стаття 51 уставу ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Цей документ, який був підписаний учора, якраз дає можливість усім показати свою політичну волю. У нас в Україні така політична воля дійсно є, сподіваємося, що інша сторона також зможе показати наявність політичної волі".

Деталі: Він наголосив: у документі прописано, що таке рішення (припинення вогню - ред.) ухвалює командування ЗСУ чи командування "озброєних формувань ОРДЛО".

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що "прорив" у тому, що на переговорах повернулись до пріоритету "спочатку безпекові умови, а потім вже політичні та інші".

Журналісти нагадали, що сторони мають придумати "ефективне застосування дисциплінарних заходів" за порушення режиму припинення вогню.

У президента Володимира Зеленського запитали, хто відповідатиме з боку російських найманців і як там діятимуть такі "дисциплінарні заходи". Він відповів, що заплановане перемир’я – це лише перший крок. Другим кроком буде створення заяви, в якій прописуватиметься, хто відповідатиме за порушення домовленостей та створення таких дисциплінарних комісій.

Пряма мова Зеленського: "Другий крок – це буде створення заяви, у які буде прописано – кожна людина, хто відповідає (за порушення перемир’я – ред.), коли, як, як передається ця інформація… Для нас це найголовніше, щоб щось у нас було на аркуші, окрім просто пункту припинення вогню".

Передісторія: 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Пізніше в ОБСЄ розповіли деталі домовленостей. Серед них - заборона на наступальні і розвідувальні дії, заборона на застосування вогню, включаючи снайперський, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТаран Андрій
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