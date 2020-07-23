Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Министр обороны Андрей Таран на брифинге подчеркнул, что перемирие будет отменено после первых обстрелов боевиков.

Источник: Таран и Зеленский во время брифинга на КПВВ "Станица Луганская"

Прямая речь Тарана: "Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был подписан вчера, как раз дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть, надеемся, что другая сторона также сможет показать наличие политической воли".

Детали: Он отметил, что в документе будет прописано, что такое решение принимает командование ВСУ или командования "вооруженных формирований ОРДЛО".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что "прорыв" в том, что на переговорах вернулись к приоритету "сначала оборонные условия, а потом уже политические и другие".

Журналисты напомнили, что стороны должны продумать "эффективное применение дисциплинарных мер" за нарушение режима прекращения огня.

У президента Владимира Зеленского спросили, кто будет отвечать со стороны российских наемников и как там будут действовать такие "дисциплинарные меры". Он ответил, что запланировано перемирие - это лишь первый шаг. Вторым шагом будет создание заявления, в котором прописываться, кто будет отвечать за нарушение договоренностей и создание таких дислиплинарных комиссий.

Прямая речь Зеленского: "Второй шаг - это будет создание заявления, в котором будет прописано - каждый человек, кто отвечает (за нарушение перемирия - ред.), когда, как, как передается эта информация ... Для нас это самое главное, чтобы что-то у нас было на листе, кроме просто пункта прекращении огня".

Что было раньше: 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Позже в ОБСЕ рассказали детали договоренностей. Среди них - запрет на наступательные и разведывательные действия, запрет на применение огня, включая снайперский, и применения дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.