Поліція Київської області заперечила інформацію про знайдені рештки від вибухових пристроїв після пожежі в будинку керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Правоохоронці назвали недостовірною інформацію про те, що на місці пожежі будинку, що у селі Гнідин Бориспільського району, активісти знайшли рештки від вибухового пристрою.

Розповсюдження недостовірної інформації може зашкодити розслідуванню, додали там.

Дослівно: "Додатковий огляд місця події проводили вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС.

Під час огляду вилучене пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загорання будинку.

Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами".

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