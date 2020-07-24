Полиция: На месте пожара у Шабунина не нашли остатков взрывчатых предметов

Полиция Киевской области опровергла информацию о найденных остатках от взрывных устройств после пожара в доме руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Правоохранители назвали недостоверной информацию о том, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки от взрывного устройства.

Распространение недостоверной информации может повредить расследованию, добавили там.

Дословно: "Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

При осмотре изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяющаяся в СМИ, не соответствует действительности.

Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами".

Предыстория: