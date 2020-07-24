Полиция: На месте пожара у Шабунина не нашли остатков взрывчатых предметов
Полиция Киевской области опровергла информацию о найденных остатках от взрывных устройств после пожара в доме руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.
Источник: полиция Киевской области
Детали: Правоохранители назвали недостоверной информацию о том, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки от взрывного устройства.
Распространение недостоверной информации может повредить расследованию, добавили там.
Дословно: "Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.
При осмотре изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.
Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, распространяющаяся в СМИ, не соответствует действительности.
Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами".
Предыстория:
- 23 июля глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли.
- Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявила, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки.
- "Центр противодействия коррупции" назвал поджог дома их главы Виталия Шабунина посягательством на его жизнь и частью системной кампании по запугиванию антикоррупционеров. В организации считают, что полиция попытается помешать надлежащему расследованию.