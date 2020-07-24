Танкер Delfi знову не змогли підняти, операцію перенесли

24 липня безуспішно проводилися роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси у листопаді 2019 року.

Джерело: глава Одеської області Максим Куций у Facebook

Пряма мова Куцого: "Буксири не змогли підняти танкер Delfi.

Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів.

Операція продовжиться 25 липня. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкеру".

Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.

Того ж дня почались роботи з підйому Delfi.

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