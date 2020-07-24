Танкер Delfi знову не змогли підняти, операцію перенесли
П'ятниця, 24 липня 2020, 23:26
24 липня безуспішно проводилися роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси у листопаді 2019 року.
Джерело: глава Одеської області Максим Куций у Facebook
Пряма мова Куцого: "Буксири не змогли підняти танкер Delfi.
Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривали практично весь день. Підрядна організація виявилася технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів.
Операція продовжиться 25 липня. Судновласник поки користується правом самостійного підняття танкеру".
Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.
Того ж дня почались роботи з підйому Delfi.
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".
Українська правда