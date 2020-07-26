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Головні новини суботи і ночі: підготовка до "тиші" на Донбасі, вакцина для України

Неділя, 26 липня 2020, 08:00

Українські військові готуються до припинення вогню на Донбасі, Зеленський контролює доступ України до вакцини від коронавірусу – новини, які були актуальні 25 липня. 

Про припинення вогню 

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке вступає в дію з 27 липня.

Про вакцину 

Президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.

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За минулу добу, 24 липня, в Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусу. При цьому 19 хворих померло і 611 – одужало. 

Австрія з півночі понеділка, 27 липня, вводить нові обмеження на в'їзд з 32 країн або районів з високим ризиком зараження коронавірусом.

Приватбанк стверджує у своєму позові у США проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, що колишні власники відмили коштів на майже 800 мільйонів доларів.

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області у ДТП за участю "швидкої допомоги" травмувалось 9 осіб. 

Намічена на 25 липня операція з підняття затонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

Українська правда


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