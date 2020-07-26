Головні новини суботи і ночі: підготовка до "тиші" на Донбасі, вакцина для України

Українські військові готуються до припинення вогню на Донбасі, Зеленський контролює доступ України до вакцини від коронавірусу – новини, які були актуальні 25 липня.

Про припинення вогню

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке вступає в дію з 27 липня.

Про вакцину

Президент Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.

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