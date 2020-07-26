Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Украинские военные готовятся к прекращению огня на Донбассе, Зеленский контролирует доступ Украины к вакцине от коронавируса – новости, которые были актуальны 25 июля.

О прекращении огня

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

О вакцине

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

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