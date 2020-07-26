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Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Воскресенье, 26 июля 2020, 08:00

Украинские военные готовятся к прекращению огня на Донбассе, Зеленский контролирует доступ Украины к вакцине от коронавируса – новости, которые были актуальны 25 июля.

О прекращении огня

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

О вакцине

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

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О других важных новостях 

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.

Австрия с полуночи понедельника, 27 июля, вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом. 

Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти 800 миллионов долларов.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области в ДТП с участием "скорой помощи" травмировались 9 человек. 

Намеченная на 25 июля операция по уборке затонувшего танкера "Делфи" с одесского пляжа "Дельфин" снова закончилась обрывом троса.

Украинская правда


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