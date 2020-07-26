Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей щодо припинення вогню, для чого створені відповідні додаткові резерви.

Джерело: заява головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, повідомляє Генштаб ЗСУ; пресцентр ООС, Міноборони

Пряма мова Хомчака: "Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Ще раз наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців [права], у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

При цьому, Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого створені відповідні додаткові резерви".

Деталі: Разом з тим, пресцентр ООС повідомляє, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил продовжують здійснювати підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня.

Дослівно штаб ООС: "На першу лінію нашої оборони в Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН.

Передусім, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН".

Деталі: У штабі також додали, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ.

У свою чергу, Міноборони заявило, що "повний і всеосяжний режим припинення вогню буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, що зафіксовано за участі представників ОБСЄ".

Там наголосили, що Збройні Сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей і діятимуть у відповідності до міжнародних миротворчих практик.

Що передувало: Українські підрозділи ЗСУ зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке має розпочатися з 27 липня.

Починаючи з 00:01 27 липня на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Російські ЗМІ повідомили, що з наказом про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня ознайомили бойовиків ОРДО.