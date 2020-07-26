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Главнокомандующий ВСУ: В случае провокаций готовы дать отпор противнику

Воскресенье, 26 июля 2020, 16:56

Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей о прекращении огня, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

Источник: заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, сообщает Генштаб ВСУ; пресс-центр ООС

Прямая речь Хомчака: "Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения.

Еще раз подчеркиваю, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих [права], в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсийно- разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

При этом, Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы".

Детали: Вместе с тем, пресс-центр ООС сообщает, что подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в силу с 27 июля.

Дословно: "На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН".

Детали: В штабе также добавили, что с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.

Что предшествовало: Украинские подразделения ВСУ из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Российские СМИ сообщили, что боевиков ОРДО ознакомили с приказом о полном прекращении огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО


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