Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США і Британія сподіваються, що домовленості про перемир'я буде втілено

Неділя, 26 липня 2020, 23:29
США і Британія сподіваються, що домовленості про перемир'я буде втілено

США і Велика Британія сподіваються, що домовленості про припинення вогню з 27 липня будуть втілені в життя.

Джерело: посольство США у Facebook, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter

Дослівно посольство США: "США підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, вступають в дію 27 липня.

Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".

Дослівно Сіммонс: "Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства.

РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує".

Що передувало: Українські підрозділи ЗСУ зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке має розпочатися з 27 липня.

Починаючи з 00:01 27 липня на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Російські ЗМІ повідомили, що з наказом про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня ознайомили бойовиків ОРДО.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАВелика БританіяОб'єднані сили на Донбасівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: