США і Британія сподіваються, що домовленості про перемир'я буде втілено

США і Велика Британія сподіваються, що домовленості про припинення вогню з 27 липня будуть втілені в життя.

Джерело: посольство США у Facebook, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter

Дослівно посольство США: "США підтримують рішучі зусилля України щодо повного запровадження припинення вогню. Ми сподіваємось, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме припинення вогню, передбачене Мінськими угодами, в той час як додаткові заходи щодо посилення припинення вогню, погоджені Тристоронньою контактною групою, вступають в дію 27 липня.

Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, та відкриє шлях до повного та всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України".

Дослівно Сіммонс: "Добре бачити домовленість на рівні ТКГ про додаткові заходи для перемир'я. Дуже сподіваюсь, що їх буде втілено, і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства.

РФ має виконати свої зобов'язання, зокрема, через свій вплив на збройні формування, які вона підтримує".

Що передувало: Українські підрозділи ЗСУ зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке має розпочатися з 27 липня.

Починаючи з 00:01 27 липня на кожній з українських позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Російські ЗМІ повідомили, що з наказом про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня ознайомили бойовиків ОРДО.