США и Великобритания надеются, что договоренности о перемирии будут воплощены

США и Великобритания надеются, что договоренности о прекращении огня с 27 июля будут воплощены в жизнь.

Источник: посольство США в Facebook, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter

Дословно посольство США: "США поддерживают решительные усилия Украины относительно полного прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля.

Соблюдение режима прекращения огня даст передышку мирным гражданам, которые пострадали от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".

Дословно Симмонс: "Приятно видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия.

РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает".

Что предшествовало: Украинские подразделения ВСУ из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Российские СМИ сообщили, что боевиков ОРДО ознакомили с приказом о полном прекращении огня на Донбассе.