У будинку у центрі Києва пролунав вибух

Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, обійшлося без постраждалих.

Джерело: речник поліції Подільського району Києва Анна Страшок у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ".

Деталі: За даними "Української правди", вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41 близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

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