У будинку у центрі Києва пролунав вибух
Понеділок, 27 липня 2020, 09:59
Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, обійшлося без постраждалих.
Джерело: речник поліції Подільського району Києва Анна Страшок у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ".
Деталі: За даними "Української правди", вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41 близько 5 ранку. У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.
Передісторія:
- 17 липня близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.
- Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані, прооперували.
- 21 липня на ринку "Мінський", що в Оболонському районі столиці, виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої.
- 22 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці загорівся автомобіль BMW Х5, у результаті займання згоріли дві машини. Очевидці повідомляли про вибух, у поліції цю інфорамцію не підтверджували.
- Керівник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у місті: задіяли додаткові наряди поліції та понад сотню військовослужбовці Нацгвардії. За його словами, правоохоронці посилено патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.
Ірина Балачук, УП