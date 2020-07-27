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У будинку у центрі Києва пролунав вибух

Понеділок, 27 липня 2020, 09:59
У будинку у центрі Києва пролунав вибух
Фото home.prime-group.com.ua

Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, обійшлося без постраждалих.  

Джерело: речник поліції Подільського району Києва Анна Страшок у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ".  

Деталі: За даними "Української правди", вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41 близько 5 ранку.  У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

Передісторія: 

  • 17 липня близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.
  • Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані, прооперували.
  • 21 липня на ринку "Мінський", що в Оболонському районі столиці, виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої. 
  • 22 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці загорівся автомобіль BMW Х5, у результаті займання згоріли дві машини. Очевидці повідомляли про вибух, у поліції цю інфорамцію не підтверджували. 
  • Керівник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у місті: задіяли додаткові наряди поліції та понад сотню військовослужбовці Нацгвардії. За його словами, правоохоронці посилено патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибухполіція
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