Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У будинку у центрі Києва пролунав вибух

Понеділок, 27 липня 2020, 09:59
Фото home.prime-group.com.ua

Вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у житловому будинку, обійшлося без постраждалих.  

Джерело: речник поліції Подільського району Києва Анна Страшок у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На Подолі стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ".  

Деталі: За даними "Української правди", вибух пролунав у будинку на Нижньому валу, 41 близько 5 ранку.  У результаті цього повилітали вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення будинку.

Передісторія: 

  • 17 липня близько 20 години у смітнику біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій.
  • Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента, який отримав множинні травми ніг і перебував у важкому стані, прооперували.
  • 21 липня на ринку "Мінський", що в Оболонському районі столиці, виявили і знешкодили два саморобні вибухові пристрої. 
  • 22 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці загорівся автомобіль BMW Х5, у результаті займання згоріли дві машини. Очевидці повідомляли про вибух, у поліції цю інфорамцію не підтверджували. 
  • Керівник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що у зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у місті: задіяли додаткові наряди поліції та понад сотню військовослужбовці Нацгвардії. За його словами, правоохоронці посилено патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київвибухполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЗа крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко

Коронавірус в Україні: 807 нових випадків, "ситуація достатньо напружена"

інфографікаВід коронавірусу вже померли 652 тисячі людей у всьому світі

На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Усі новини...
Київ
У Києві – 70 нових випадків COVID-19: хворим від 3 до 82 років
У столичному гуртожитку КПІ – спалах COVID-19
В Україну йде сильна спека
Останні новини
10:52
Ціни на золото оновили історичний рекорд
10:51
Венедіктова заблокувала розслідування у справі голови ОАСК Вовка – ЗМІ
10:42
інфографікаЗа крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко
10:28
Суди скасували податковий штраф "Нафтогазу" на 2,4 мільярда
10:27
Росія знову остання в рейтингу схвалення лідерів світових держав
10:16
У Франції за вживання наркотиків штрафуватимуть на місці на 200 євро
10:13
67% машин швидкої допомоги не встигають на виклики вчасно – МОЗ
09:59
У будинку у центрі Києва пролунав вибух
09:56
У Києві – 70 нових випадків COVID-19: хворим від 3 до 82 років
09:40
Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення
Усі новини...