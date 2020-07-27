В доме в центре Киева прогремел взрыв
Понедельник, 27 июля 2020, 09:59
Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.
Источник: пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК".
Детали: По данным "Украинской правды", взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.
Предыстория:
- 17 июля около 20 часов в мусорной урне у входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.
- 22-летнего студента, который получил множественные травмы ног и находился в тяжелом состоянии, прооперировали.
- 21 липня на рынке "Минский", что в Оболонском районе столицы, обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.
- 22 июля на улице Большой Васильковской в центре столицы загорелся автомобиль BMW Х5, в результате сгорели две машины. Очевидцы сообщали о взрыве, в полиции эту инфорамцию не подтверждали.
- Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в связи с этими событиями полиция усилила меры безопасности в городе: задействовали дополнительные наряды полиции и более сотни военнослужащих Нацгвардии. По его словам, правоохранители усиленно патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.
Ирина Балачук, УП