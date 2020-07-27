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В доме в центре Киева прогремел взрыв

Понедельник, 27 июля 2020, 09:59

Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Источник: пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК".

Детали: По данным "Украинской правды", взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.

Ирина Балачук, УП


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