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Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Понеділок, 27 липня 2020, 14:42
фото: "РИА Новости"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, тому що не є учасницею конфлікту.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному-сході України".

Деталі: За його словами, домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі, це "суттєвий і позитивний крок в сторону зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення".

Прессекретар Володимира Путіна заявив, що "важливо буде, щоб обидві сторони повністю дотримувалися своїх зобов'язань і домовленостей".

Відповідаючи на питання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо конфлікту на Донбасі, Пєсков закликав "виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

Що було раніше: 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.
  • Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Теми: РосіяДонбасООСвійна


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