Порошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

П’ятий президент Петро Порошенко вважає провадження щодо отримання Томосу для Православної церкви України доказом того, що в Офісі президента Володимира Зеленського на ключових посадах працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви в Україні

Джерело: заява Порошенка до Дня Хрещення Руси-України

Пряма мова: "Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується.

На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля.

Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України.

Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами. ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Це наше досягнення – незворотне".

Деталі: Порошенко додав, що після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву.

Він привітав українців із Днем Хрещення Руси-України і закликав зміцнювати єдність, духовну свободу і "нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим".