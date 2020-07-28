Порошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

П’ятий президент Петро Порошенко вважає провадження щодо отримання Томосу для Православної церкви України доказом того, що в Офісі президента Володимира Зеленського на ключових посадах працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви в Україні

Джерело: заява Порошенка до Дня Хрещення Руси-України

Пряма мова: "Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується.

На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля.

Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України.

Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами. ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Це наше досягнення – незворотне".

Деталі: Порошенко додав, що після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву.

Він привітав українців із Днем Хрещення Руси-України і закликав зміцнювати єдність, духовну свободу і "нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим".

Передісторія:

18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про призначення Сергія Семочка головою Служби зовнішньої розвідки п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу за "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.

У Державному бюро розслідувань підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.

У ДБР пояснили, що не ставлять під сумнів легітимність створення Православної церкви України, але справу стосовно Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета. У Філарета це заперечили, заявивши, що на Порошенка поскаржилися віряни.

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.15 грудня у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков. 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію Православної церкви України, а 6 січня вселенський патріарх Варфоломій передав томос голові ПЦУ Епіфанію.

Пізніше Патріарх Філарет заявив, що президент Петро Порошенко порушив домовленості, та відкликав свою згоду на об'єднання церков.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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