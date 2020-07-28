Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

Вівторок, 28 липня 2020, 08:26

П’ятий президент Петро Порошенко вважає провадження щодо отримання Томосу для Православної церкви України доказом того, що в Офісі президента Володимира Зеленського на ключових посадах працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви в Україні

Джерело: заява Порошенка до Дня Хрещення Руси-України

Пряма мова: "Із десятків політично вмотивованих справ, порушених проти мене за наказом Зеленського, є одна, якою я особливо пишаюся. Це справа за Томос, яким надано незалежність Православній Церкві України. Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується.

На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це – попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля.

Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України.

Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними Церквами. ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Це наше досягнення – незворотне".

Деталі: Порошенко додав, що після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву.

Він привітав українців із Днем Хрещення Руси-України і закликав зміцнювати єдність, духовну свободу і "нашу вільну незалежну європейську Україну, закладену Володимиром Великим".

Теми: ПорошенкоцеркватомосісторіяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоСекс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

Новини 27 липня: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

оновленоРумунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати "Динамо", клуб спростовує

Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Усі новини...
Порошенко
Соціологи порівняли довіру до Зеленського, Порошенка й Януковича на перших порах
За крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко
Слідчого ДБР, який заявляв про тиск у справах Порошенка, звільнили
Останні новини
08:35
ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список – ЗМІ
08:26
відеоПорошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви
08:10
Болгарія змінила правила в'їзду для українців: пускатимуть з негативним ПЛР-тестом
08:00
Новини понеділка і ночі: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"
07:39
Бойовики у перший же день "повної тиші" встигли тричі її порушити
07:24
Google дозволив своїм працівникам ще рік працювати вдома
07:03
Трамп образився на Twitter і написав йому гнівний твіт
06:33
У Чехії судять білоруса за звинуваченням у тероризмі на Донбасі
06:20
Камера СІЗО у подарунок: Малюська каже, що послуга виявилась популярною
05:26
ІнфографікаЗа добу у світі виявили майже 218 тисяч нових хворих на Covid-19
Усі новини...