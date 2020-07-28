Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко: У Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви

Вторник, 28 июля 2020, 08:26

Пятый президент Петр Порошенко считает производства о получении Томоса для Православной церкви Украины доказательством того, что в Офисе президента Владимира Зеленского на ключевых должностях работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви в Украине

Источник: заявление Порошенко ко Дню Крещения Руси-Украины

Прямая речь: "Среди десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о Томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется.

На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля.

Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода в независимую Православную Церковь Украины.

Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными Церквами. ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Это наше достижение – необратимо".

Детали: Порошенко добавил, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь.

Он поздравил украинцев с Днем Крещения Руси-Украины и призвал укреплять единство, духовную свободу и "нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим".

Предыстория: 

  • 18 июня перед судом об избрании меры пресечения в деле о назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.
  • В Государственном бюро расследований подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.
  • В ГБР обїяснили, что не ставят под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, но дело в отношении Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.
  • 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор. 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос главе ПЦУ Епифанию.
  • Позже Патриарх Филарет заявил, что президент Петр Порошенко нарушил договоренности, и отозвал свое согласие на объединение церквей.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Автокефалия Православной Церкви Украины: как это было

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Темы: ПорошенкоцерковьтомосисторияЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

Почти 100 нардепов требуют уволить Степанова

Коронавирус в Украине: 919 новых случаев, в Киеве снова резкий скачок

Порошенко: У Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви

Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Новости 27 июля: социология выборов, "всеобъемлющее перемирие"

Все новости...
Порошенко
Социологи сравнили доверие к Зеленскому, Порошенко и Януковичу на первых порах
За кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко
Следователя ГБР, который заявлял о давлении по делам Порошенко, уволили
Последние новости
11:42
"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу
11:33
В Бельгии задержали мужчину, бросавшего коктейли Молотова в здание парламента
11:26
Депутат "Слуги народа" Гетманцев подхватил коронавирус
11:25
Курс валют на 28 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:22
Ищут 5-е сутки: полтавского похитителя до сих пор не поймали
11:08
В конце июля "Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов
11:07
YouTube заблокировал российский канал "Царьград" и общество Малофеева
11:01
фотоНа базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший
10:50
В Киеве более сотни новых больных COVID-19
10:41
Закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому
Все новости...