Порошенко: У Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви

Пятый президент Петр Порошенко считает производства о получении Томоса для Православной церкви Украины доказательством того, что в Офисе президента Владимира Зеленского на ключевых должностях работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви в Украине

Источник: заявление Порошенко ко Дню Крещения Руси-Украины

Прямая речь: "Среди десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о Томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется.

На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля.

Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода в независимую Православную Церковь Украины.

Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными Церквами. ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Это наше достижение – необратимо".

Детали: Порошенко добавил, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь.

Он поздравил украинцев с Днем Крещения Руси-Украины и призвал укреплять единство, духовную свободу и "нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим".

Предыстория:

18 июня перед судом об избрании меры пресечения в деле о назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни", по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.

В Государственном бюро расследований подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.

В ГБР обїяснили, что не ставят под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, но дело в отношении Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета.

11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор. 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос главе ПЦУ Епифанию.

Позже Патриарх Филарет заявил, что президент Петр Порошенко нарушил договоренности, и отозвал свое согласие на объединение церквей.

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