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Шукають 5-ту добу: полтавського викрадача досі не спіймали

Вівторок, 28 липня 2020, 11:22
Скриншот з відео Нацполіції

Станом на 11 ранку 28 липня поліція ще не спіймала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває п’яту добу.   

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Все залишається на тому ж рівні: чоловіка ще не затримали, поліція продовжує пошуки. Залучені нацгвардійці, кінологи з собаками, прочісують кожну ділянку. Ресурси технічні і людські використовуються на повну". 

Деталі: Зловмисника розшукують у Миргородському районі на Полтавщині.

Що було раніше: 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.

Передісторія: 

  • 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
  • Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник. 
  • Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Ірина Балачук, УП


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