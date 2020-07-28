Шукають 5-ту добу: полтавського викрадача досі не спіймали

Станом на 11 ранку 28 липня поліція ще не спіймала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває п’яту добу.

Джерело: головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Все залишається на тому ж рівні: чоловіка ще не затримали, поліція продовжує пошуки. Залучені нацгвардійці, кінологи з собаками, прочісують кожну ділянку. Ресурси технічні і людські використовуються на повну".

Деталі: Зловмисника розшукують у Миргородському районі на Полтавщині.

Що було раніше: 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.

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