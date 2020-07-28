Ищут 5-е сутки: полтавского похитителя до сих пор не поймали
По состоянию на 11 утра 28 июля полиция еще не поймала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается пятые сутки.
Источник: главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Все остается на том же уровне: мужчину еще не задержали, полиция продолжает поиски. Привлеченные нацгвардейцы, кинологи с собаками, прочесывают каждый участок. Ресурсы технические и человеческие используются на полную".
Детали: Злоумышленника разыскивают в Миргородском районе Полтавской области.
Что было раньше: 27 июля Нацполиция сообщила, что сформировала психолого-криминалистический портрет Скрипника. Указывалось, что полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также отмечалось, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
Предыстория:
- 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
- Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
- По состоянию на 16:00 23 июля полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.