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У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають

Вівторок, 28 липня 2020, 12:59
У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають
ДБР

Правоохоронними органами України не розслідуються питання, пов’язані з наданням українській церкві Томосу.

Джерело: коментар очільника ДБР Олександра Соколова, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Відповідно до Конституції, держава відокремлена від церкви і не повинна втручатися в питання реалізації громадянами свого права на свободу віросповідання.

В зв’язку з цим, будь-які питання, пов’язані з добровільним створенням чи об’єднанням релігійних общин, не перебувають в сфері повноважень правоохоронних органів. В площині функцій правоохоронців те, що стосується виключно власності чи насилля, на що ми  реагуємо незалежно від релігійної приналежності".

Деталі: На уточнююче запитання УП Соколов зазначив, що ДБР жодним чином в рамках справи щодо можливого "розпалювання ворожнечі" не оцінює факт правомірності одержання Томосу.

Що передувало: Вітаючи українців із Днем Хрещення Руси-України п'ятий президент Петро Порошенко зазначив, що в Україні розслідується справа за Томос, яким надано незалежність Православній церкві України.

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

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Передісторія:

  • 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.
  • У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.
  • Водночас у бюро наголосили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснили, що цю справу стосовно Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета. У Філарета цю інформацію заперечують, заявляючи, що на Порошенка наскаржились віряни.

Українська правда

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Теми: церкваПорошенкоДБР
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