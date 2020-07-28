Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають

Вівторок, 28 липня 2020, 12:59
ДБР

Правоохоронними органами України не розслідуються питання, пов’язані з наданням українській церкві Томосу.

Джерело: коментар очільника ДБР Олександра Соколова, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Відповідно до Конституції, держава відокремлена від церкви і не повинна втручатися в питання реалізації громадянами свого права на свободу віросповідання.

В зв’язку з цим, будь-які питання, пов’язані з добровільним створенням чи об’єднанням релігійних общин, не перебувають в сфері повноважень правоохоронних органів. В площині функцій правоохоронців те, що стосується виключно власності чи насилля, на що ми  реагуємо незалежно від релігійної приналежності".

Деталі: На уточнююче запитання УП Соколов зазначив, що ДБР жодним чином в рамках справи щодо можливого "розпалювання ворожнечі" не оцінює факт правомірності одержання Томосу.

Що передувало: Вітаючи українців із Днем Хрещення Руси-України п'ятий президент Петро Порошенко зазначив, що в Україні розслідується справа за Томос, яким надано незалежність Православній церкві України.

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Передісторія:

  • 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.
  • У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.
  • Водночас у бюро наголосили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснили, що цю справу стосовно Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета. У Філарета цю інформацію заперечують, заявляючи, що на Порошенка наскаржились віряни.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

відеоПорошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

Фото, відеоСекс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

Усі новини...
Останні новини
13:13
Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу
12:59
У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають
12:54
Визначили мінімальні бали ЗНО з географії та хімії, з якими можна вступати у виш
12:49
Зеленський дав "безвіз" китайським туристам
12:46
Держава знову продає олійні активи Дельта Банку, які з 96% знижкою хотіла купити компанія Веревського
12:33
відео, фотоКличко розповів у Київраді, що "ганяв вандалів" – і тепер може "накостиляти"
12:31
фотоВійськовим передали два оновлених танки "Булат"
12:25
Ціни на золото оновили історичний максимум
12:23
Обвинувальний акт щодо Мангера передали до суду
12:13
Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника"
Усі новини...