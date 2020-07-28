У ДБР знову наголосили, що на Томос не зазіхають
Правоохоронними органами України не розслідуються питання, пов’язані з наданням українській церкві Томосу.
Джерело: коментар очільника ДБР Олександра Соколова, наданий "Українській правді"
Пряма мова: "Відповідно до Конституції, держава відокремлена від церкви і не повинна втручатися в питання реалізації громадянами свого права на свободу віросповідання.
В зв’язку з цим, будь-які питання, пов’язані з добровільним створенням чи об’єднанням релігійних общин, не перебувають в сфері повноважень правоохоронних органів. В площині функцій правоохоронців те, що стосується виключно власності чи насилля, на що ми реагуємо незалежно від релігійної приналежності".
Деталі: На уточнююче запитання УП Соколов зазначив, що ДБР жодним чином в рамках справи щодо можливого "розпалювання ворожнечі" не оцінює факт правомірності одержання Томосу.
Що передувало: Вітаючи українців із Днем Хрещення Руси-України п'ятий президент Петро Порошенко зазначив, що в Україні розслідується справа за Томос, яким надано незалежність Православній церкві України.
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Передісторія:
- 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справу про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.
- У ДБР підтвердили відкриття справи Службою безпеки України ще у 2019 році.
- Водночас у бюро наголосили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснили, що цю справу стосовно Порошенка було відкрито за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета. У Філарета цю інформацію заперечують, заявляючи, що на Порошенка наскаржились віряни.