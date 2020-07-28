Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ГБР вновь подчеркнули, что на Томос не посягают

Вторник, 28 июля 2020, 12:59

Правоохранительными органами Украины не расследуются вопросы, связанные с предоставлением украинской церкви Томоса.

Источник: комментарий главы ГБР Александра Соколова, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Согласно Конституции, государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания.

В связи с этим, любые вопросы, связанные с добровольным созданием или объединением религиозных общин, не относятся к сфере полномочий правоохранительных органов. В плоскости функций правоохранителей то, что касается исключительно собственности или насилия, на что мы реагируем независимо от религиозной принадлежности".

Детали: На уточняющий вопрос УП Соколов отметил, что ГБР никоим образом в рамках дела о возможном "разжигание розни" не оценивает факт правомерности получения Томоса.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

фотоНа базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

Почти 100 нардепов требуют уволить Степанова

Коронавирус в Украине: 919 новых случаев, в Киеве снова резкий скачок

Порошенко: У Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви

Фото, видеоСекс-квартира и миллион из ямы: журналисты разобрались в доходах Кивы

Все новости...
Последние новости
12:59
В ГБР вновь подчеркнули, что на Томос не посягают
12:49
Зеленский дал "безвиз" китайским туристам
12:46
Государство снова продает масляные активы Дельта Банка, которые с 96% скидкой хотела купить компания Веревского
12:33
видео, фотоКличко рассказал в Киевсовете, что "гонял вандалов" – и теперь может "накостылять"
12:31
фотоВоенным передали два обновленных танка "Булат"
12:25
Цены на золото обновили исторический максимум
12:23
Обвинительный акт в отношении Мангера передали в суд
12:13
Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"
12:08
Криклий рассказал, когда Администрация морпортов подпишет договор с подрядчиком на эвакуацию Delfi
12:00
В России приказали библиотекам убрать из общего доступа книги 18+
Все новости...