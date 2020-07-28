В ГБР вновь подчеркнули, что на Томос не посягают
Правоохранительными органами Украины не расследуются вопросы, связанные с предоставлением украинской церкви Томоса.
Источник: комментарий главы ГБР Александра Соколова, предоставленный "Украинской правде"
Прямая речь: "Согласно Конституции, государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания.
В связи с этим, любые вопросы, связанные с добровольным созданием или объединением религиозных общин, не относятся к сфере полномочий правоохранительных органов. В плоскости функций правоохранителей то, что касается исключительно собственности или насилия, на что мы реагируем независимо от религиозной принадлежности".
Детали: На уточняющий вопрос УП Соколов отметил, что ГБР никоим образом в рамках дела о возможном "разжигание розни" не оценивает факт правомерности получения Томоса.
Что предшествовало: Поздравляя украинцев с Днем Крещения Руси-Украины пятый президент Петр Порошенко отметил, что в Украине расследуется дело по Томосу, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины.
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Предыстория:
- 18 июня перед судом об избрании меры пресечения в дело о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за "разжигания религиозной розни", по факту получения Томоса украинской автокефальной церковью.
- В ГБР подтвердили открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году.
- В то же время в бюро отметили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины, и объяснили, что это дело относительно Порошенко было открыто по заявлению предстоятеля УПЦ КП Филарета. У Филарета эту информацию отрицают, заявляя, что на Порошенко нажаловались верующие.