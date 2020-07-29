Резніков і Кравчук прокоментували пропозицію Зеленського щодо ТКГ

Віце-прем'єр Олексій Резніков завив, що буде радий, якщо главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі призначать першого президента України Леоніда Кравчука.

Джерело: Резніков у коментарі "Українській правді", Кравчук у коментарі "Сегодня"

Пряма мова Резнікова: "Скажу просто: я реально засмучений з того, що Леонід Кучма, другий президент, відпросився у діючого президента Володимира Зеленського. Але я буду радий, якщо буде призначено першого президента Леоніда Кравчука. Мені буде дуже комфортно працювати поруч та ще це дасть час для роботи в уряді".

Деталі: На запитання, чи пропонував йому президент очолити українську делегацію ТКГ, Резніков відповів: "Давайте це опустимо".

Говорячи про те, чи готовий він очолити українську делегацію, якщо буде така пропозиція, Резніков сказав: "Я би хотів щоб на чолі був хтось з патріархів. Переконаний, що так краще для "мінського" процесу. І така моя рекомендація була б. Наді мною потрібен хтось сивочолий".

У свою чергу Леонід Кравчук заявив, що розмови з Зеленським з цього приводу не мав, але також вказав, що зрадіє призначенню Резнікова.

Пряма мова: "Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово. Коли мені офіційно запропонують, і я прийму рішення, то тоді і можна буде говорити про це. Як я можу вирішувати, коли мені не було пропозиції?".

Що було раніше: 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає нинішнього першого заступника голови української делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще кілька кандидатур.

Передісторія: