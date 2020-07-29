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Резников и Кравчук прокомментировали предложение Зеленского по ТКГ

Среда, 29 июля 2020, 16:30
Алексей Резников. Фото ОПУ

Вице-премьер Алексей Резников завил, что будет рад, если главой делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назначат первого президента Украины Леонида Кравчука.

Источник: Резников в комментарии "Украинской правде", Кравчук в комментарии "Сегодня"

Прямая речь Резникова: "Скажу просто: я реально расстроен из-за того, что Леонид Кучма, второй президент, отпросился у действующего президента Владимира Зеленского. Но я буду рад, если будет назначен первый президент Леонид Кравчук. Мне будет очень комфортно работать рядом и еще это даст время для работы в правительстве".

Детали: На вопрос, предлагал ли ему президент возглавить украинскую делегацию ТКГ, Резников ответил: "Давайте это опустим".

В свою очередь Леонид Кравчук заявил, что разговора с Зеленским у него по этому поводу не было, но также указал, что обрадуется назначению Резникова.

Прямая речь: "Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?".

Что было раньше: 29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что на должность главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривает нынешнего первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьера Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще несколько кандидатур.

Предыстория: 

  • Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минские соглашенияКравчукДонбасс


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