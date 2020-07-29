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Затримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Середа, 29 липня 2020, 19:41
Затримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки зажадав звернутися до Москви з приводу затримання бойовиків-росіян під Мінськом.

Джерело: Лукашенко під час наради

Пряма мова Лукашенка: "Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже виправдовуються, говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно.

Якщо це російські громадяни, а я так розумію, їх допитали, якщо це росіяни, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається".

Деталі: Він так само звернувся до російських ЗМІ, щоб ті "не гнали пургу".

Що передувало: У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.

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Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
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