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Задержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Среда, 29 июля 2020, 19:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян под Минском.

Источник: Лукашенко во время совещания

Прямая речь Лукашенко: "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно.

Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит".

Детали: Он так же обратился к российским СМИ, чтобы те "не гнали пургу".

Что предшествовало: В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Среди задержанных есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.

Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

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Роман Петренко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия


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