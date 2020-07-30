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Зеленському доповіли про поодинокі "емоційні" обстріли на Донбасі

Четвер, 30 липня 2020, 13:39
Зеленському доповіли про поодинокі емоційні обстріли на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів президенту Володимиру Зеленському, що від початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі трапляються поодинокі обстріли бойовиків.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "В зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні".

Деталі: За словами Хомчака, ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасівійнаООСЗеленський
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