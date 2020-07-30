Зеленському доповіли про поодинокі "емоційні" обстріли на Донбасі
Четвер, 30 липня 2020, 13:39
Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів президенту Володимиру Зеленському, що від початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі трапляються поодинокі обстріли бойовиків.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "В зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні".
Деталі: За словами Хомчака, ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.
Нагадаємо:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
Українська правда