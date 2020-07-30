Зеленському доповіли про поодинокі "емоційні" обстріли на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів президенту Володимиру Зеленському, що від початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі трапляються поодинокі обстріли бойовиків.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "В зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні".

Деталі: За словами Хомчака, ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

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