Зеленскому доложили о единичных "эмоциональных" обстрелах на Донбассе
Четверг, 30 июля 2020, 13:39
Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что с начала режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе встречаются единичные обстрелы боевиков.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "В зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне".
Детали: По словам Хомчака, ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.
Напомним:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
Украинская правда