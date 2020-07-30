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Зеленскому доложили о единичных "эмоциональных" обстрелах на Донбассе

Четверг, 30 июля 2020, 13:39
Зеленскому доложили о единичных эмоциональных обстрелах на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что с начала режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе встречаются единичные обстрелы боевиков.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "В зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне".

Детали: По словам Хомчака, ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассевойнаООСЗеленский
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