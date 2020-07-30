Зеленскому доложили о единичных "эмоциональных" обстрелах на Донбассе
Четверг, 30 июля 2020, 13:39
Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что с начала режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе встречаются единичные обстрелы боевиков.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "В зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне".
Детали: По словам Хомчака, ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.
Украинская правда