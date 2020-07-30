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Нардеп Фельдман поскаржився Зеленському, що його тероризують через ринок "Барабашово"

Четвер, 30 липня 2020, 14:40
Нардеп Фельдман поскаржився Зеленському, що його тероризують через ринок Барабашово

Народний депутат "ОПЗЖ" Олександр Фельдман надіслав президенту Володимиру Зеленському та силовикам відкритий лист з приводу погроз, які він отримує через ринок "Барабашово". Нардеп підозрює, що до погроз причетний мер Харкова Геннадій Кернес.

Джерело: пресслужба Фельдмана

Пряма мова Фельдмана: "Погрози життю та здоров'ю - щодо мене особисто і членів моєї сім'ї - приходили з невідомих телефонних номерів і раніше, але стали систематичними саме в нинішньому році.

Всі вони стосуються моєї позиції щодо захисту інтересів багатьох тисяч підприємців, які працюють на ТЦ "Барабашово", проти зазіхань на ринок з боку нинішнього керівництва Харківської міськради і особисто Кернеса, а також ініційованого ним незаконного будівництва дороги через "Барабашово".

Деталі: Своє звернення нардеп направив не тільки Зеленському, але й генпрокурору Ірині Венедіктовій, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і главі СБУ Івану Баканову.

За його словами, звернення з цього приводу до правоохоронних органів не дали результатів: "Виконавці та замовники не були знайдені і притягнуті до відповідальності".

Нардеп повідомив, що чергове sms-повідомлення з погрозами отримав 29 липня і в ньому було сказано: "Якщо не припиниш збирати пікети і не залишиш ринок, замість яєць полетить щось серйозніше. Пам'ятай про сім'ю. Тобі є що втрачати".

Відзначається, що подібні повідомлення прийшли також керівництву Концерну "АВЕК і Ко" і ТЦ "Барабашово".

Фельдман вважає, що ці погрози можуть бути пов'язані з серією пікетів, які група підприємців "Барабашово" провела 28 липня в Києві з вимогою зупинити Кернеса.

Так, за словами нардепа, на один з цих пікетів напали невідомі люди спортивної статури в масках.

Він додав, що раніше такі ж люди здійснювали підпали і напади на території ТЦ "Барабашово".

Фельдман не виключає, що посилення кількості погроз може мати зв'язок з його рішенням балотуватися на пост харківського міського голови.

Що було раніше: 29 липня Фельдман подав позов на Кернеса про захист честі і гідності. 

Позов стосується слів Кернеса, що нібито Фельдман організував підпал техніки, яка прибула на місце будівництва нової дороги через "Барабашово".

Підпал стався 22 липня о 03:50. Невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю на майданчик, де розпочато будівництво.

22 липня через підпал поліція відкрила провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Нагадаємо:

  • Довкола "Барабашово" тривають суперечки щодо будівництва нової дороги, яка зруйнує значну частину торговельних павільйонів. 
  • Нещодавно між підприємцями та комунальниками (разом з охороною агенцією) відбулися сутички, які призвели до загорання в'їздної арки до ринку.
  • ЗМІ пов'язують конфілкт між мерією та адміністрацією ринку з особистими стосунками мера Генадія Кернеса та власника ринку нардепом ОПЗЖ Олександром Фельдманом, який нещодавно заявив, що балотується на вибори міського голови.
  • У 2008-му році на ринку стався крупний підпал, який у Фельдмана назвали "спланованим терактом", міська влада (мер Михайло Добкін) тоді заявила, що підпал був вигідний самим власникам.

Українська правда

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Теми: КернесХарків
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